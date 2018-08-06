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Власть

ЦИК не поддержал предложение отменить выборы мэра Бишкека

ЦИК не поддержал предложение активистов отменить выборы мэра Бишкека. Решение принято сегодня на заседании комиссии.

Жалоба в Центризбирком поступила от главы ОФ «Наше право» Каличи Умуралиевой. По ее словам, выборы должны признать несостоявшимися в связи с отсутствием альтернативных кандидатов. «Это не выборы, когда есть только один претендент, а назначение», — считает она.

Однако ЦИК отказал в удовлетворении жалобы: Азиз Суракматов выдвинут коалицией большинства Бишкекского городского кенеша, а фракции БГК и премьер-министр Кыргызстана не воспользовались своим правом выдвижения кандидатов.

Напомним, активисты также обратились к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой инициировать поправки в выборное законодательство и прекратить проводить выборы в городские кенеши по партийным спискам.
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