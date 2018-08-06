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Власть

Правительство Кыргызстана должно заранее информировать граждан о новых проектах

Правительство Кыргызстана должно заранее информировать граждан о новых проектах. Об этом сегодня на встрече с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава страны сделал акцент на необходимости усиления работы правительства по развитию регионов. «Новые инициативы всегда требуют предварительного разъяснения, чтобы граждане были информированы о необходимости нововведений», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал о работе правительства по подготовке к зиме, осенним полевым работам, строительству и ремонту социальных и инфраструктурных объектов, реализации проектов «Безопасный город», электронного управления на основе системы «Тундук» и программы цифровой трансформации «Таза коом».

В настоящее время проекты «Информационный киоск для МСУ», «Е-очередь в детские сады», «Гибридная почта» уже реализованы. Десять проектов находятся на стадии реализации, 16 проектов готовят.
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