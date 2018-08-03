Премьер остался недоволен полпредом правительства в Таласской области

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев раскритиковал полномочного представителя правительства в Таласской области Мурата Мураталиева. Чиновник оказался не готов к заседанию правительства.

На заседании сегодня рассматривают вопрос о готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году. Глава кабмина вызвал на трибуну Мурата Мураталиева и спросил у полпреда, сколько школ в Таласской области не прошли аккредитацию.

«У меня сейчас нет данных. Я не готовился к этому вопросу», — признался полпред.

«Вы ничего с собой не взяли даже! Вы хотя бы с бумажкой в руках вышли. Если в следующий раз не будете готовы, я в зал вас не пущу. Мы же пришли не на вас смотреть. Вы хоть знаете, что такое аккредитация?» — возмутился Мухаммедкалый Абылгазиев.

Мурат Мураталиев ответил, что об аккредитации школ знает.

Напомним, что Министерство образования и науки проводило аккредитацию школ, чтобы выяснить реальный уровень знаний учащихся.