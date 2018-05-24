Зачем убрали Кулматова? Депутаты заявляют, что таможенники опять берут мзду

«Предприниматели и водители с юга жалуются, что с фур снова берут по $2 тысячи за транзит», — заявил сегодня на заседани Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, Алмаза Онолбекова «назначили в таможню, мстя Кубанычбеку Кулматову».

Как отметил Жанар Акаев, новый руководитель ГТС не проработал еще и 30 дней, а уже начал ротацию кадров, понизил в должности многих опытных сотрудников.

«Он делает что хочет. Предприниматели и водители из Оша обращаются и заявляют, что прежняя система началась. С транзитных грузов снова начался сбор средств. С каждой фуры по $2 тысячи берут. Правительство должно обратить на это внимание», — подчеркнул Жанар Акаев.