12:01
USD 68.30
EUR 80.11
RUB 1.11
Власть

Зачем убрали Кулматова? Депутаты заявляют, что таможенники опять берут мзду

«Предприниматели и водители с юга жалуются, что с фур снова берут по $2 тысячи за транзит», — заявил сегодня на заседани Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, Алмаза Онолбекова «назначили в таможню, мстя Кубанычбеку Кулматову».

Как отметил Жанар Акаев, новый руководитель ГТС не проработал еще и 30 дней, а уже начал ротацию кадров, понизил в должности многих опытных сотрудников.

«Он делает что хочет. Предприниматели и водители из Оша обращаются и заявляют, что прежняя система началась. С транзитных грузов снова начался сбор средств. С каждой фуры по $2 тысячи берут. Правительство должно обратить на это внимание», — подчеркнул Жанар Акаев.
Ссылка:
просмотров: 1275
Версия для печати
Материалы по теме
Контрабанду шкур и рогов архара пресекли таможенники
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон
Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания Дело Текебаева. Выяснилось, что свидетели обвинения давали ложные показания
Дело Текебаева. В&nbsp;уголовном деле появились пять вновь открывшихся обстоятельств Дело Текебаева. В уголовном деле появились пять вновь открывшихся обстоятельств
Дело Текебаева. Пересмотр приговора может занять всего 10-15 дней Дело Текебаева. Пересмотр приговора может занять всего 10-15 дней
Бизнес
В&nbsp;2&nbsp;РАЗА больше Интернета от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!
Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде Больше всего клиентов привлекает филиал «Бакай Банка» в Джалал-Абаде
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?