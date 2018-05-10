Закон «Об оружии» меняли 15 раз. И все равно документ не соответствует реалиям

Очередные поправки в Закон КР «Об оружии» вынесены на общественное обсуждение.

Их инициатор, депутат Жогорку Кенеша Болотбек Ибраимжанов отмечает, что действующая редакция, принятая в 1999 году, не в полной мере соответствует современным реалиям, несмотря на то что в нее вносились изменения более 15 раз.

«При этом за последние 20 лет нормативные правовые отношения, связанные с оборотом гражданского оружия, претерпели существенные изменения. Появились новые виды оружия и боеприпасов. Правоприменительная практика, связанная с оборотом гражданского оружия, выявила наличие серьезных пробелов и коллизий в действующем законе», — пишет нардеп в справке-обосновании.

Поэтому предлагается существенно расширить перечень основных понятий, используемых в законе.

К примеру, вводятся новые термины: «огнестрельное оружие ограниченного поражения», «списанное оружие», «оружие, имеющее научную или художественную (культурную) ценность» и другие. А некоторые, ранее используемые, понятия конкретизированы.

Также уточняют нормы, регламентирующие порядок временной передачи оружия. Сегодня порядок передачи оружия спортсменам, являющимся членами спортивных стрелковых организаций, вообще не урегулирован.