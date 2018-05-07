Мухаммедкалый Абылгазиев в Ошской области посетит ветеранов ВОВ

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня с рабочей поездкой посетит Джалал-Абадскую и Ошскую области. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, премьер примет участие в церемонии открытия нового аэровокзального комплекса аэропорта «Джалал-Абад», ознакомится с ходом строительства средней школы № 6.

В Ошской области Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомится с ходом весенних полевых работ и освоением участка Ана-Кызыл, массивов Ачи, Кен-Сай.

Премьер-министр примет участие в открытии нового моста через реку Араван-Сай, а после посетит ветеранов Великой Отечественной войны.



