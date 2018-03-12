В Совете безопасности изучают личные дела всех руководителей силовых структур

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял секретаря Совета безопасности Кыргызстана Дамира Сагынбаева.



По данным пресс-службы главы государства, вновь назначенный глава Совбеза проинформировал Сооронбая Жээнбекова о проделанной работе и принимаемых мерах по противодействию коррупции.



Стало известно, что в секретариат Совета безопасности и Генеральную прокуратуру уже представлен список уголовных дел, которые были прекращены или приостановлены в 2016-2017 годах. Анализ поступившего материала передан президенту страны для изучения.

Секретариат Совета безопасности совместно с Государственной налоговой службой доработал проект постановления правительства, предусматривающий механизм проверки деклараций государственных служащих, в том числе сотрудников правоохранительных, надзорных и судебных органов. Он будет принят в ближайшее время.

«Запрошены личные дела руководителей старшего звена правоохранительных органов, которые в настоящее время изучаются, и проводится более глубокий их анализ в части предстоящей проверки достоверности информации задекларированного имущества», — рассказал Дамир Сагынбаев главе государства.