Президент и четвертая власть. Первая встреча. Фоторепортаж

Сооронбай Жээнбеков сегодня провел свою первую встречу в качестве президента страны с руководителями ведущих СМИ и корреспондентами зарубежных СМИ, аккредитованных в Кыргызстане.

Глава государства рассказал о своем видении развития страны, сотрудничестве с соседними странами и другими государствами, приоритетах Кыргызстана во внешней политике, борьбе с коррупцией, своей семье, взаимоотношениях с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и многом другом.

Встреча проходила в формате вопросов и ответов в Государственной резиденции «Ала-Арча-1». С журналистами глава государства провел 2,5 часа.