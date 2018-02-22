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Власть

Министр экономики рассказал, чем хорош ЕАЭС для Кыргызстана

Министр экономики Артем Новиков рассказал о том, чем хорош Евразийский экономический союз для Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

По словам главы Минэконома, показатели экономики в случае невступления Кыргызстана в ЕАЭС были бы значительно ниже. По базовому сценарию рост экономики составил бы 3 процента. При этом увеличение объемов производства в аграрном секторе было бы 1,2-1,4 процента, в промышленности — 2,4 процента.

«Вступление в ЕАЭС положительно сказалось на наших мигрантах и позволило сохранить инфраструктуру крупных рынков — «Кара-Суу» и «Дордой». Наши мигранты получили равные условия с гражданми стран союза: нет необходимости оформлять патент, есть соцобеспечение, доступ к медицинскому страхованию. При этом число легально работающих увеличилось с 30 до 60 процентов», — заключил Артем Новиков.
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