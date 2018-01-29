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Власть

Снега в Кыргызстане мало. Прогноз на урожай-2018 чиновники не дают

Депутатов парламентского комитета по аграрной политике интересует прогноз на урожай в связи с малоснежной зимой. Однако четкого ответа от чиновников они не получили.

Представители Департамента водного хозяйства отметили, что во всех водохранилищах (кроме двух) накоплена вода на уровне прошлого года.

«А по Кировскому и Орто-Токойскому водохранилищам воды в 2017-м было много, поэтому они очень напряженно работали, там провели ремонт. По этой причине в Кировском водохранилище сейчас накоплено 184 миллиона кубометров воды при проектной мощности 550 миллионов. Прогноз получим в феврале. Если доведем до 450 миллионов кубов, этого будет достаточно. По Орто-Токою: ожидаем набрать 450-470 миллионов кубометров», — проинформировали чиновники.

Представители Минсельхоза отметили, что для своевременного ремонта и очистки ирригационных сетей требуется 190 миллионов сомов.
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