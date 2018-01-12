Дональд Трамп непристойно отозвался о странах Третьего мира

Дональд Трамп на совещании в Овальном кабинете Белого дома употребил грубое и скабрезное слово применительно к бедным странам, из которых в США приезжают иммигранты, рассказали американским СМИ люди, присутствовавшие на заседании. Об этом сообщило ВВС.

Как отмечается, Дональд Трамп назвал такие страны, как Гаити, Сальвадор и государства Африки, словом shithole. «Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из замаранных экскрементами стран?» — процитировали главу Белого дома участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

Белый дом не стал отрицать, что президент произнес такие слова.

По мысли Дональда Трампа, американская иммиграционная система должна отдавать предпочтение выходцам из преуспевающих стран. Конкретно в этой связи он упомянул Норвегию.

«Некоторые вашингтонские политики предпочитают отстаивать интересы зарубежных стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа», — заявил пресс-секретарь Белого дома Радж Шах.

«Подобно тому, как другие страны принимают иммигрантов по их заслугам, — продолжил он, — президент Трамп борется за постоянные решения, которые сделают нашу страну сильнее за счет приема тех, кто способен внести свой вклад в наше общество, способствовать росту нашей экономики и ассимилироваться в нашей великой стране».

Высказывание Дональда Трампа незамедлительно вызвало поток осуждающих комментариев.

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Миа Лав, республиканка из штата Юта и единственная американка гаитянского происхождения в конгрессе, потребовала от Трампа извинений за его «недобрые, раскалывающие и элитистские» слова.

В окружении Дональда Трампа не спешат извиняться. «Хотя это может злить Вашингтон, наши сотрудники предсказывают, что эти слова вызовут живой отклик среди базового электората президента», — цитирует CNN неназванного представителя американской администрации.