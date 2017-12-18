Заявление об увольнении гендиректора Пятого канала еще не рассмотрено. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета сообщили представители ФУГИ.

Депутат Наталья Никитенко поинтересовалась, что вообще происходит на телеканале и почему оттуда уходят сотрудники. Но ответа от чиновников она не получила.

Ранее сообщалось, что заявление об уходе написали генеральный директор ЗАО Евгения Бердникова, которая руководила каналом с 2009 года, шеф-редактор Дмитрий Ложников, коммерческий директор и главный режиссер.

«Все люди уходят не одномоментно. Главный режиссер две недели назад уволился и уже уехал из Бишкека, работает в другом городе. Я ухожу по собственному желанию, меня никто не заставлял, это было мое решение. И уже под влиянием этого решения остальные сотрудники решили уйти», — поясняла ИА «24.kg» Евгения Бердникова.