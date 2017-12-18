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Власть

Заявление об увольнении гендиректора Пятого канала еще не рассмотрено

Заявление об увольнении гендиректора Пятого канала еще не рассмотрено. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета сообщили представители ФУГИ.

Депутат Наталья Никитенко поинтересовалась, что вообще происходит на телеканале и почему оттуда уходят сотрудники. Но ответа от чиновников она не получила.

Ранее сообщалось, что заявление об уходе написали генеральный директор ЗАО Евгения Бердникова, которая руководила каналом с 2009 года, шеф-редактор Дмитрий Ложников, коммерческий директор и главный режиссер.

«Все люди уходят не одномоментно. Главный режиссер две недели назад уволился и уже уехал из Бишкека, работает в другом городе. Я ухожу по собственному желанию, меня никто не заставлял, это было мое решение. И уже под влиянием этого решения остальные сотрудники решили уйти», — поясняла ИА «24.kg» Евгения Бердникова.
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