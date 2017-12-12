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Власть

В Бишкеке недостаточно используют кыргызский язык, а в регионах — русский

Президент Сооронбай Жээнбеков принял сегодня, 12 декабря, председателя Национальной комиссии по государственному языку Назаркула Ишекеева, сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, на встрече обсудили методы увеличения числа кыргызстанцев, хорошо владеющих как государственным и официальным языками, так и иностранными.

Особое внимание уделено вопросу обучения кыргызскому языку детей дошкольного возраста. Сооронбай Жээнбеков отметил, что, по данным Министерства образования и науки, в Бишкеке из 84 детских садов только в 10 воспитание и обучение детей проводится на кыргызском языке, а в городе Ош из 41 детсада — только в 5.

«В Кыргызстане государственный язык должен стать объединяющим фактором, языком гражданской интеграции. Для этого необходимо решить вопросы популяризации кыргызского языка, обучения», — отметил глава государства.

Во время встречи были обсуждены и результаты мониторинга, проведенного нацкомиссией во всех министерствах с целью контроля за исполнением «Закона о государственном языке» в части перехода ведения делопроизводства в госструктурах на кыргызский.

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Состоялся обмен мнениями по вопросам недостаточного использования госязыка в Бишкеке и сокращения сферы использования официального языка в регионах, сельской местности. Требуют внимания вопросы обучения языка в системе подготовки кадров в средних, специальных и высших учебных заведениях.

Президент дал ряд поручений по реализации Национальной программы развития госязыка и совершенствования языковой политики на 2014-2020 годы, целевому использованию выделенных средств, широкому применению информационных технологий в развитии кыргызского языка и обучении ему.
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