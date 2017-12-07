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Власть

Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?

Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов после выборов президента, прошедших 15 октября, покинул Кыргызстан. Где экс-лидер фракции «Республика — Ата Журт» сейчас, неизвестно.

В ЦИК ИА «24.kg» пояснили: согласно регламенту, нардеп может быть лишен мандата по представлению парламента (или фракции, членом которой он является), если пропустил без уважительной причины 30 пленарных заседаний. Либо в случае признания его судом виновным в совершении уголовного преступления и вступления приговора в силу.

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Во фракции «РАЖ» ИА «24.kg» заверили, что не собираются обращаться в ЦИК и профильный парламентский комитет с представлением о лишении бывшего главы фракции депутатского мандата.

Омурбек Бабанов сложил полномочия главы фракции «Республика — Ата Журт». Он прислал заявление. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК КР, включая призывы к изменению конституционного строя и разжигание межнациональной розни. Следствие ведет ГКНБ.
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