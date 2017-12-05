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Общество

Следствие по делу Омурбека Бабанова. Ни комментариев, ни розыска

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата, лидера парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбека Бабанова 4 ноября. Следствием занимается ГКНБ.

Омурбек Бабанов выехал за пределы Кыргызстана сразу после президентских выборов, которые состоялись 15 октября. По некоторым данным, он был в России, потом в Чехии. Где политик находится сейчас — неизвестно.

На вопрос ИА «24.kg», будет ли госкомитет объявлять Омурбека Бабанова в межгосударственный и международный розыск, в ГКНБ ответили: «Следствие продолжается. Все необходимые мероприятия проводятся». Однако какие именно мероприятия и как ведется следствие без главного фигуранта, в ведомстве не пояснили.

Кстати, в базе разыскиваемых Интерполом Омурбек Бабанов не числится. Кроме того, официально об объявлении его в розыск не сообщали ни ГКНБ, ни Генеральная прокуратура.

Отметим, лидеру партии «Республика — Ата Журт» икриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.

Как сообщалось ранее, речь о выступлении Омурбека Бабанова во время предвыборной гонки на встрече с жителями микрорайона «Амир Тимур» в городе Ош 28 сентября.
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