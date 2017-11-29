Жилье для инвалидов требует строить депутат

Депутат Алтынай Омурбекова предложила перестать строить жилье для силовиков, а возводить объекты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, нужно ввести мораторий на строительство ведомственного жилья для сотрудников силовых структур. Вице-спикер предложила с 2018 года выдавать жилье за счет государства только лицам с ограниченными возможностями здоровья. А всем остальным воспользоваться госипотекой.

«Не надо строить ведомственное жилье для силовых структур. Достаточно построили. Давайте построим жилье для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это ведь именно та категория, которая нуждается в государственной поддержке. В каждом районе у нас по 2,5 тысячи человек стоят в очереди на жилье, но никто жилье не получил», — отметила депутат.