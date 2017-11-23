Депутат недоумевает, куда уходят миллионы, собранные родителями школьников

Депутат Жыргалбек Калмаматов недоумевает, куда уходят миллионы сомов, собранные родителями школьников. Вопрос взносов он поднял сегодня на заседании парламента.
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«В Бишкеке много школ, с каждого ученика собирают по пять тысяч сомов в виде членских взносов. Ко мне поступило обращение от родителей. Если в школе учится две тысячи детей, то за год там собирают до 10 миллионов сомов. Куда уходят деньги? На ремонт, закупку учебников и другое – снова собирают с родителей. При этом правительство финансирует школы, и собирать с родителей по пять тысяч - это неправильно», - сказал нардеп.
Чиновники от образования считают, что родительская помощь - это не коррупция, а необходимость для развития школ.