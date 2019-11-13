Уйти в отставку не позволяет скромность. Депутат призывает премьера уволиться

Депутат парламента Евгения Строкова упрекнула премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева в некомпетентности, особенно в вопросах образования.

По ее словам, ответ главы кабмина, что ему неизвестно, сколько отчисляют родительские комитеты на нужды школ, демонстрирует его полную неподготовленность в вопросах образования.

Вы должны были уйти в отставку еще в феврале. Видимо, не позволила скромность. Евгения Строкова

Она напомнила главе кабмина, что школа — это не только здание, школе нужны тряпки, мел, охрана, компьютеры, видеонаблюдение. Мухаммедкалый Абылгазиев попросил нардепа уточнить, что ей конкретно от него нужно и сформулировать вопрос.

Отметим, как сообщалось ранее, на финансирование одной школы потребуется дополнительно от 8 до 14 миллионов сомов, если полностью отказаться от родительских взносов.