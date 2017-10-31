На место вице-спикера Жогорку Кенеша Алтынай Омурбековой появились претенденты

На место вице-спикера от парламентской фракции «Республика — Ата Журт» появились претенденты. Завтра на пленарном заседании депутаты поднимут вопрос о ее переизбрании, сообщили ИА «24.kg» в парламенте.

Ранее сообщалось, что на место сложившего досрочно полномочия Данияра Толонова от коалиции большинства на пост вице-спикера выдвинута член фракции СДПК, председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Асель Кодуранова.

Пост заместителя торага от оппозиции пока занимает Алтынай Омурбекова. Она заявляла, что никаких оснований для ее ухода нет, но если будет ротация, то за кресло держаться не станет.

В «РАЖ» ИА «24.kg» подтвердили, что если Алтынай Омурбекову отзовут, то тут же это место предложат Таланту Мамытову, добавив, что вероятная замена — из-за раскола во фракции «Республика — Ата Журт».

Своего претендента на место вице-спикера представит и «Ата Мекен». Ее лидер Алмамбет Шыкмаматов отметил, что социалисты могут выдвинуть депутата Сайдуллу Нышанова.