19:23
+22
USD 68.72
EUR 79.93
RUB 1.19
Власть

На место вице-спикера Жогорку Кенеша Алтынай Омурбековой появились претенденты

На место вице-спикера от парламентской фракции «Республика — Ата Журт» появились претенденты. Завтра на пленарном заседании депутаты поднимут вопрос о ее переизбрании, сообщили ИА «24.kg» в парламенте.

Ранее сообщалось, что на место сложившего досрочно полномочия Данияра Толонова от коалиции большинства на пост вице-спикера выдвинута член фракции СДПК, председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Асель Кодуранова.

Пост заместителя торага от оппозиции пока занимает Алтынай Омурбекова. Она заявляла, что никаких оснований для ее ухода нет, но если будет ротация, то за кресло держаться не станет.

В «РАЖ» ИА «24.kg» подтвердили, что если Алтынай Омурбекову отзовут, то тут же это место предложат Таланту Мамытову, добавив, что вероятная замена — из-за раскола во фракции «Республика — Ата Журт».

Своего претендента на место вице-спикера представит и «Ата Мекен». Ее лидер Алмамбет Шыкмаматов отметил, что социалисты могут выдвинуть депутата Сайдуллу Нышанова.
Ссылка:
просмотров: 1411
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты проверят, как расходуют средства на развитие госязыка
Под Омурбеком Бабановым зашаталось кресло? Во фракции «РАЖ» назревает скандал
Профильный комитет одобрил кандидатуру Кодурановой на должность вице-спикера
Депутаты готовы утвердить Султана Жумагулова на посту министра культуры
В списке претендентов на пост министра культуры появился экс-глава ОТРК
В парламенте назвали имена претендентов на пост министра культуры
ЦИК пока не будет лишать Омурбека Текебаева мандата
Фракция СДПК выдвинула своего кандидата на пост вице-спикера парламента
Вице-спикер парламента Данияр Толонов досрочно сложил свои полномочия
В парламенте сегодня заменят вице-спикеров: список обсуждаемых кандидатур
Популярные новости
Президент посоветовал несогласным с&nbsp;его политикой искать другое место жительства Президент посоветовал несогласным с его политикой искать другое место жительства
Бунт на&nbsp;корабле. Сразу в&nbsp;двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами
Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков
Десять фактов из&nbsp;биографии нового спикера парламента Кыргызстана Десять фактов из биографии нового спикера парламента Кыргызстана
Бизнес
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему
Лучшие в&nbsp;цифре! Лучшие в цифре!