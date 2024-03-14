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Власть

Президент прокомментировал встречи с Райымбеком Матраимовым и Камчи Кольбаевым

Президент дал интервью агентству «Кабар» и ответил на обращение Азимбека Бекназарова, находящегося под арестом по так называемому кемпир-абадскому делу.

По словам Садыра Жапарова, он читал обращение Азимбека Бекназарова и напомнил, что Кыргызстану досталось 50 процентов Кемпир-Абада. Теперь он управляется паритетно — по три человека от двух стран.

«Прежде мы не могли даже на 1 километр приблизиться. Унгар-Тоо, Гавасай, все спорные участки внутри населенных пунктов перешли к нам. Что еще нужно Бекназарову? Даже бог видит, что он просто хочет реализовать свой злой умысел и преследует личные интересы. Нас стоило бы наградить за решение приграничного вопроса. История сама даст оценку», — сказал глава государства.

Он также напомнил, что судьбу Азимбека Бекназарова решит суд.

Садыр Жапаров также высказался о якобы готовящихся митингах и роли Райымбека Матраимова в них.

«Райымбека Матраимова я принимал не раз, и Камчи Кольбаева тоже. Тогда с нами был Камчыбек Ташиев. Кольбаеву мы говорили: «Остановись, не обворовывай бизнесменов». Но, к сожалению, он не остановился. Выявлены факты конфискации имущества некоторых бизнесменов. С Матраимовым тоже говорили о криминале. Просили не связываться с ним. Затем спецслужбы раскрыли его преступную деятельность... На этот раз нашли все объекты недвижимости, которые были зарегистрированы на других людей. Все они переданы в пользу государства», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288963/
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