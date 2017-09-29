Глава Госдумы России рассказал, как связаны водительские права и русский язык

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, как связаны водительские права и русский язык. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым.
Вячеслав Володин поздравил Сапара Исакова с избранием на должность председателя правительства Кыргызстана и поблагодарил его за то, что первый визит на новой должности он наносит в Россию.
«Насколько я знаю, это первый визит премьер-министра в Госдуму. Надеюсь, это придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям парламентов наших стран и рассмотрению тех вопросов, которые есть в повестке. Хочется сказать, что мы с нашими коллегами плодотворно работаем. Многие вопросы обсуждаем в ходе двусторонних встреч. Есть то, что у нас получается. Мы возлагаем большие надежды на сегодняшнюю встречу, потому что можем обсудить темы, которые лежат в плоскости законодательной власти, но решает их исполнительная», — отметил Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что сотрудничество и доверие двух стран подкрепляются и тем, что в Кыргызстане русский язык носит статус официального.