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Власть

Алмамбет Шыкмаматов: Никогда нельзя закрывать рот свободным СМИ

«Никогда нельзя закрывать рот свободным СМИ», — заявил сегодня на заседании парламента депутат Алмамбет Шыкмаматов («Ата Мекен»).

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Он напомнил о суде по телеканалу «Сентябрь». «За один день прошел суд, решение о закрытии вынесли за час. Разве перестанут после этого граждане смотреть этот канал? Нет. Сегодня 100 тысяч граждан смотрят его и в Интернете найдут, если надо. Если вы закроете «Сентябрь», его рейтинг станет еще выше. Если канал нарушил закон, то он должен отвечать по закону», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он призвал прекратить очернять отдельных граждан. «Должна быть политическая дискуссия, конкуренция», — отметил нардеп.
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