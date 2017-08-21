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Власть

Рейтинг «преемников» Владимира Путина составили в России

Фонд «Петербурская политика» составил рейтинг возможных «преемников» Владимира Путина на посту президента Российской Федерации. Всего в списке 20 человек.

Лидерами рейтинга стали премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А также директор Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, глава администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Кроме того, в список вошли глава Чечни Рамзан Кадыров (14-я строчка) и оппозиционер Алексей Навальный (18-я строчка).

Как уточняет фонд, в список включены персоны, наиболее часто фигурировавшие в раскладах в числе гипотетических «преемников» или наиболее активно претендовавшие на эту роль.

Кандидаты оценивались по ряду критериев, таких как публичность (степень присутствия кандидата в «преемники» среди узнаваемых медийных фигур), текущая активность кандидата, ожидания и другие.
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