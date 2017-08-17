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Власть

В тюрьме скончался один из самых влиятельных людей Туркменистана

Фото МИА «Фергана». Бывший глава Службы безопасности президента Туркменистана Акмурад Реджепов. Архивное фото

В тюрьме скончался бывший глава Службы безопасности президента Туркменистана Акмурад Реджепов. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на главу Центральноазиатской программы российского Правозащитного центра «Мемориал» Виталия Пономарева.

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По официальной версии, смерть наступила от тромбоза 10 августа. В тот же день тело передали родственникам в Ашхабаде.

Акмурад Реджепов считался одним из самых влиятельных приближенных первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Он сыграл одну из ключевых ролей в проведении операции «Преемник», в результате которой 21 декабря 2006 года после известия о смерти Туркменбаши к власти в стране привели Гурбангулы Бердымухамедова.

С 1985 года Акмурад Реджепов возглавлял личную охрану руководителей республики, реорганизованную в 1992 году в Службу безопасности президента Туркменистана. 15 мая 2007 года генерал-лейтенанта сместили с поста «в связи с переходом на другую работу» и почти сразу взяли под стражу.

Акмурада Реджепова обвинили в создании преступной группы, которая на протяжении 12 лет реализовывала табачные изделия, получении взяток в особо крупных размерах, монополистической деятельности, мошенничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты пошлин и налогов. Его приговорили к 17 годам лишения свободы.

Акмурада Реджепова поместили в секретную тюрьму, где в течение десяти лет он содержался без связи с внешним миром.

В последние годы его имя фигурировало в материалах международной кампании «Покажите их живыми». Она призывала раскрыть информацию о судьбе более 100 «особых узников», бесследно исчезнувших в туркменских тюрьмах за последние 15 лет.
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