В тюрьме скончался один из самых влиятельных людей Туркменистана

В тюрьме скончался бывший глава Службы безопасности президента Туркменистана Акмурад Реджепов. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на главу Центральноазиатской программы российского Правозащитного центра «Мемориал» Виталия Пономарева.
Акмурад Реджепов считался одним из самых влиятельных приближенных первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Он сыграл одну из ключевых ролей в проведении операции «Преемник», в результате которой 21 декабря 2006 года после известия о смерти Туркменбаши к власти в стране привели Гурбангулы Бердымухамедова.
С 1985 года Акмурад Реджепов возглавлял личную охрану руководителей республики, реорганизованную в 1992 году в Службу безопасности президента Туркменистана. 15 мая 2007 года генерал-лейтенанта сместили с поста «в связи с переходом на другую работу» и почти сразу взяли под стражу.
Акмурада Реджепова обвинили в создании преступной группы, которая на протяжении 12 лет реализовывала табачные изделия, получении взяток в особо крупных размерах, монополистической деятельности, мошенничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты пошлин и налогов. Его приговорили к 17 годам лишения свободы.
Акмурада Реджепова поместили в секретную тюрьму, где в течение десяти лет он содержался без связи с внешним миром.
В последние годы его имя фигурировало в материалах международной кампании «Покажите их живыми». Она призывала раскрыть информацию о судьбе более 100 «особых узников», бесследно исчезнувших в туркменских тюрьмах за последние 15 лет.