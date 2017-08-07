У главы Минфина нет ни жилья, ни транспорта

У министра финансов Адылбека Касымалиева нет ни жилья, ни транспорта. Такие данные указаны в его декларации о доходах за 2016 год, опубликованной на сайте ГКС КР.

Согласно отчету, чиновник по основному месту работы заработал 998 тысяч сомов. Сведений о расходах Адылбек Касымалиев не представил.

Его близкий родственник получил от предпринимательской деятельности 1,16 миллиона сомов. В собственности имел кафетерий, парикмахерскую, дом площадью 216,7 квадрата, два земельных участка, а также два автомобиля — «Тойота Прадо» 2008 года выпуска и «Дайхатсу Териос» 2006 года.