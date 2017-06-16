Бакыт Джусупов назначен послом Кыргызстана в Венгрии

Посол Кыргызстана в Австрии, Постоянный представитель при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вене Бакыт Джусупов назначен по совместительству диппредставителем в Венгрии. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

Ранее послом в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше был Эрмек Ибраимов, брат экс-председателя Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой, которого Алмазбек Атамбаев отправил в отставку в декабре 2016 года.

Бакыт Джусупов в 2002 году окончил факультет международных отношений Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына.

5 марта 2014 года назначен заместителем заведующего отделом внешней политики аппарата президента.

Имеет дипломатической ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики.

Назначен послом Австрии в феврале 2017 года.