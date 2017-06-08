Кто огородил гостиницу «Саякат», должна выяснить Бишкекская прокуратура. С таким предложением выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Таалайбек Масабиров.

По его словам, гостиница стала военным охраняемым объектом. Его интересует, насколько это законное решение. «К примеру, гостиница «Хайятт» без забора. Это общественные места. Жители недовольны тем, что территория возле гостиницы «Саякат» по улице Токтоналиева стала закрытой зоной», — сказал Таалайбек Масабиров.

Он добавил, что городская прокуратура должна выяснить, кому принадлежит отель и кто дал разрешение огородить территорию.