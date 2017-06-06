Иса Омуркулов о прослушке телефонов судей: Кому надо, тот и так слушает

Депутаты на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству и госустройству отклонили законопроект «О статусе судей».

«Возможно, и нужно вносить и полиграф, ввести рейтинги для судей, но что касается использования прослушки телефонов судей, то это прямое нарушение конституционных прав. Кому нужно, тот и так слушает», — сказал Иса Омуркулов.

По его словам, претендент на должность судьи, по мнению парламентария, заранее подписывающий заявление на свою прослушку, совершает сделку с совестью.

«Ну возьмет он второй телефон, и что дальше? Считаю, что законопроект нужно еще доработать», — сказал Иса Омуркулов.