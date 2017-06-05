Яркие цитаты Владимира Путина на заседании международного экономического форума

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) началось с шутливой команды президента России Владимира Путина «Вольно!», которую переводчики перевели как «Welcome!», то есть «добро пожаловать». Lenta.ru отобрала самые яркие цитаты российского президента.

Про связи российского посла в США с командой Трампа

«Это просто истерия какая-то, и никак не можете прекратить! Ну таблетку надо дать вам что ли какую-то. Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку! Ну правда, честное слово.

Мой ответ: нет! Никаких договоренностей не было, к снаряду не подошли, даже не успели начать переговоры никакие … «Посол с кем-то встретился!» А чего послу делать? Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить во всякие заведения что ли, за посещение которых его с работы выгонят потом? Вы там совсем все спятили что ли? Это же дипломатическая служба!»

Про вмешательство в выборы

«Я читал эти отчеты. Даже в этих отчетах нет ничего конкретного, там только предположения и выводы на основе предположений. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: адреса, явки, фамилии давайте…

А проблема не в нас, проблема внутри американской политики. Вот в чем проблема: команда Трампа оказалась более эффективной в этой избирательной кампании. Я сам иногда думаю: ну перебирает мужик. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку…

Легче сказать, что мы не виноваты, виноваты русские — они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает: во всем евреи виноваты, сам ничего сделать не может, а евреи виноваты».

Про выход США из Парижского соглашения по климату

«Парижские соглашения — это хороший, правильный документ, направленный на решение одной из глобальных проблем сегодняшнего дня, на то, чтобы помешать изменению климата. Вопрос: в состоянии ли мы помешать изменению климата? Речь там идет о том, чтобы не допустить роста температуры на два градуса…

Обратно пленку не отвернешь: то, что сказано, уже сказано, и нужно думать, как жить дальше, что дальше делать. Насколько мне известно (я, правда, не знаком с самим текстом заявления президента Трампа), он сказал, что хотел бы либо пересмотреть эти соглашения, либо подписать какое-то новое соглашение. Он ведь не отказывается от того, чтобы работать над этой проблемой. Мне кажется, сейчас нужно не шуметь по этому поводу, а все-таки создать условия для совместной работы».

Про погоду

«Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге. — Прим. «Ленты.ру») дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм — они виноваты. Но мы этого делать не будем».

Про европейских лидеров

«Я не отношусь к числу европейских лидеров. Во всяком случае, они так не считают».

Вмешательство Запада

«Это систематическое, на протяжении многих лет грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику. Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Заканчивайте!»

Справка ИА «24.kg». ПМЭФ — это уникальное ежегодное международное событие в мире экономики и бизнеса. Он объединяет ведущих мировых политиков и бизнесменов, которые встречаются, чтобы определить и обсудить ключевые проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и мировым сообществом и привлечь необходимые силы к поиску общей цели и нахождению вариантов решений.