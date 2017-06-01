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Власть

Аида Салянова сомневается, что прокурор возбудит дело в отношении генпрокурора

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова выразила сомнение, что рядовой прокурор возбудит уголовное дело в отношении генерального прокурора. Об этом она заявила на пленарном заседании при обсуждении законопроекта об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией.

Согласно проекту закона, решение о возбуждении уголовного дела в отношении генерального прокурора принимается одним из его заместителей с согласия Жогорку Кенеша, по представлению президента.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев предложил, что необходимо утвердить перечень должностных лиц, которые могут подпасть под прокурорский надзор.
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