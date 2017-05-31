Акаев против увеличения порога для партий до 9 процентов. Договорить ему не дали

Депутат парламента Кыргызстана Жанар Акаев выступает против увеличения избирательного порога для партий с 7 до 9 процентов. Об этом он заявил сегодня при обсуждении законопроекта «О выборах депутатов ЖК и президента КР».

Он отметил, что подобная инициатива противоречит заявлениям чиновников построить полноценное парламентское государство.

Жанар Акаев поинтересовался у одного из инициаторов поправок, депутата Мирлана Жеенчороева, какова цель повышения избирательного порога.

Член фракции «Республика — Ата Журт» ответил, что цель — повышение порога — будет стимулировать партии к объединению.

«В Кыргызстане сегодня больше 200 партий. Их лидеры страдают вождизмом, нет объединяющей идеологии. Повышение порога до 9 процентов приведет к диалогу политических лидеров и стабильности», — пояснил Мирлан Жеенчороев.

Кыргызстан встал на путь парламентского правления, а инициатива о повышении избирательного порога противоречит ей. Жанар Акаев

«Мы должны создавать условия для роста новых партий и следующих поколений. Государство должно поддерживать становление новых партий, возможно, и финансировать их. Только таким путем мы можем построить парламентскую демократию и систему», — сказал Жанар Акаев.

Однако спикер парламента Чыныбай Турсунбеков не дал закончить выступление Жанару Акаеву. Он просто отключил ему микрофон.

Парламент сегодня должен определить дату президентских выборов. Ранее во фракции СДПК инициировали вопрос о назначении выборов на 15 октября.