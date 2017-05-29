В Госкомрелигий не знают, сколько кыргызстанцев обучается за рубежом

В Госкомиссии по делам религий не знают, сколько кыргызстанцев обучаются в религиозных учреждениях за рубежом. Представить статистику сегодня на заседании профильного комитета парламента не смог заместитель директора комиссии Закир Чотаев.

По его словам, точных данных нет. Но в законодательство вносят поправки, предусматривающие возможность получить религиозное образование за пределами страны лишь после получения среднего общего или основного общего либо религиозного образования внутри страны и с уведомления уполномоченного органа по делам религий.

«Тогда уполномоченный орган будет знать, куда человек намерен выехать, и своевременно проводить учет и профилактическую работу», — сказал Закир Чотаев.

По итогам обсуждения члены комитета поддержали поправки в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызстане».