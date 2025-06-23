Представители Комиссии США по свободе вероисповедания посетили офис акыйкатчи

Председатель комиссии Вики Хартцлер и вице-председатель Асиф Махмуд встретились с акыйкатчи Джамилей Джаманбаевой. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, они обсудили вопросы соблюдения права на свободу вероисповедания, а также реализацию нового закона о религии, вступившего в силу с 1 февраля 2025 года.

Джамиля Джаманбаева отметила, что в Кыргызстане принципы свободы убеждений, равенства перед законом и недопустимости дискриминации по религиозному признаку являются неотъемлемой частью государственной политики в области прав человека.

Вики Хартцлер выразила обеспокоенность возможными ограничениями деятельности малых религиозных групп после принятия нового Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

«Религиозные организации с небольшим числом прихожан, возможно, не смогут продолжать работу в Кыргызстане, поскольку по закону для регистрации требуется не менее 500 человек», — отметила она.

Вики Хартцлер также сообщила, что в некоторых регионах Кыргызстана местные власти препятствуют перерегистрации отдельных религиозных организаций. А согласно закону они обязаны пройти повторную регистрацию в течение двух лет.

«Однако после встречи с вами у меня появилась надежда, что у религиозных меньшинств все же будет возможность свободно исповедовать свою веру», — заявила председатель комиссии США по международной свободе вероисповедания.

В свою очередь вице-председатель комиссии Асиф Махмуд обратил внимание на деятельность религиозных образовательных заведений. По его словам, в некоторых медресе могут распространяться экстремистские идеи, что представляет потенциальную угрозу государственной безопасности.

Джамиля Джаманбаева сообщила, что институт планирует в этом году провести мониторинг религиозных учебных учреждений интернатного типа.

В Кыргызстане зарегистрированы 4 тысячи 363 религиозных организации, из которых 3 тысячи 966 — исламские, 391 — христианские, а также несколько буддийских, иудейских и бахаистских организаций.