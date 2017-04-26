Депутаты против полного запрета курения в точках общепита

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутаты проголосовали против поправок в Кодекс об административной ответственности и Закон «О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака».

Изначально в нем предусматривался запрет на курение в кафе, барах и ресторанах, за исключением тех пунктов общественного питания, где имеются кабинки для курящих. Во время обсуждения некоторые депутаты предложили полностью запретить курение в точках общепита.

В итоге на голосование вынесли два проекта: запрет на курение в кафе, барах и ресторанах (за исключением тех пунктов общественного питания, где имеются кабинки для курящих) и полный запрет курения в точках общественного питания.

Во втором чтении за «запрет на курение в кафе, барах и ресторанах (за исключением тех пунктов общественного питания, где имеются кабинки для курящих)» проголосовало большинство депутатов — 91, «против» — 19. Зарегистрировано 110 депутатов, проголосовало — 110.