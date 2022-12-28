Мэрия Бишкека будет работать эффективнее? Утверждено положение о KPI

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров утвердил Положение «О ключевых показателях эффективности (KPI) деятельности подведомственных, территориальных подразделений и муниципальных предприятий мэрии». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, система ключевых показателей эффективности (KPI) разработана агентством развития Бишкека и привлечения инвестиций с участием экспертов в сфере муниципального управления и представителей гражданского общества. Внедрять KPI начнут с января 2023 года.

«Система будет отражать уровень достижения поставленных целей всех подразделений мэрии за определенный период времени. Для каждого подразделения разработан комплекс индивидуальных показателей, с помощью которого будет оцениваться их работа. В итоге будет видна четкая картина о деятельности работы муниципалитета в целом», — сообщили в мэрии.

Подведомственные, территориальные подразделения и муниципальные предприятия мэрии будут оцениваться по 5 блокам: экономическое развитие, вопросы транспорта, строительства и архитектуры, социальная сфера, вопросы муниципального имущества и землепользования, а также жилищно-коммунального хозяйства и системы жизнеобеспечения города.

«Основным приоритетом муниципалитета является социально-экономическое развитие города в целом. Благодаря внедрению системы KPI можно качественно изменить муниципальную службу в Бишкеке, так как существенными элементами данной системы будут открытость, достоверность и прозрачность действий всех участников процесса», — добавили в муниципалитете.