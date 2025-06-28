Для находящихся в трудной ситуации. В Оше открылось социальное общежитие

В Оше открылось муниципальное социальное общежитие — бывшее административное здание было переоборудовано. Об этом сообщает мэрия города.

Мэр южной столицы Женишбек Токторбаев отметил, что поступает много обращений от граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, и подчеркнул, что обязанность общественности и государства — оказывать им поддержку.

Он добавил, что большую помощь в реализации проекта оказали президент страны Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В трехэтажном общежитии созданы современные условия проживания. В нем есть кухня, комнаты отдыха, ванные комнаты и туалеты. Двор общежития огорожен, обустроена детская площадка, парковка, проведено благоустройство территории.

Здание рассчитано на 45 семей. Строительные работы начались в апреле этого года, из местного бюджета было потрачено 34 миллиона сомов.