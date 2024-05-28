Хотим забыть как страшный сон. Директор общежития иностранцев о ночи погромов

Самое большое в Бишкеке общежитие для иностранных студентов стало одним из эпицентров беспорядков в ночь на 18 мая. Если основная толпа бесновалась на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 апреля, часть толпы пошла громить здание чуть выше.

Как рассказал 24.kg директор общежития Сажжат Ахмед, толпа ворвалась в здание с трех сторон. Через окно в подвале, пожарную лестницу, выломав стальную дверь, и главный вход, вырвав из петель стальные ворота. Постояльцы прятались в своих комнатах, но это не спасло. Злоумышленники пинали двери, разбивали стекла, заходили в комнаты и избивали студентов.

Фото 24.kg. Пострадавшее общежитие иностранцев

Сажжат негодует, почему эта толпа напала именно на них? Ведь здесь живут студенты из Пакистана и в основном девушки. По его словам, пакистанцы в принципе дружелюбный народ и никого в Кыргызстане не трогают.

«Местные парни подрались же не с пакистанцами, а с арабами. Зачем нас трогать? У нас тут больше девушки живут, беззащитные, слабые. Им было страшно. Когда толпа собралась у общежития, студенты в страхе звонили нам и преподавателям. Мы приехали сюда и защищали их. Но ближе к часу ночи толпа прорвалась в здание и начала все крушить. Сильно пострадали два преподавателя. Их мы уже отправили на родину. Есть и другие пострадавшие, которым сломали нос, или побили. Ворвавшиеся ломали двери, забирали ценные вещи и деньги. Примерно к трем часам ночи прибыли милиционеры, и толпа ушла», — вспоминает директор общежития.

Как отметил Сажжат Ахмед, на момент нападения на общежитие, там находилось около 500 человек. Это студенты, их гости и преподаватели. Чуть больше 200 комнат, и 70 процентов из них пострадали. Пока ущерб не подсчитывали, все потому что руководство общежития занято отправкой студентов на родину. Но число людей здесь не убывает — сюда приходят в поисках безопасности и другие иностранцы, которые работают, но боятся дальше жить в съемном жилье. Многие из них тоже хотят улететь домой.

«К нам приезжал Эдиль Байсалов (заместитель главы кабинета министров. — Прим. 24.kg). Он встречался со студентами и нашим послом. От правительства они обещали выплатить компенсации пострадавшим. На днях мы займемся подсчетом убытков и надеемся, что нам помогут восстановить здание. Мы все любим Кыргызстан и кыргызский народ. Поэтому многие из нас хотят остаться тут жить и работать. Плюс ко всему студенты из Пакистана, Индии и Бангладеш приносят хорошую прибыль местной экономике», — добавил Ахмед.

Возвращаясь к проблемам, директор общежития для иностранных студентов добавил, что живет в Кыргызстане больше 20 лет и имеет кыргызское гражданство. По его словам, он очень редко сталкивается с грубостью со стороны местных жителей, но в последнее время резко вырос шквал агрессии в отношении иностранцев. Кроме того, после беспорядков в ночь на 18 мая, на общежитие зачастили различные проверки от налоговой, противопожарной службы и других госучреждений.

Фото 24.kg. Иностранные студенты, покидающие Бишкек, в аэропорту «Манас»

Сажжат Ахмед надеется, что все эти неприятности забудутся как страшный сон, и скоро все вернется в свое русло. Студенты вернутся в Кыргызстан для продолжения учебы, иностранцы с местными жителями продолжат добрососедские отношения, и они без страха за свою жизнь будут гулять по улицам Бишкека.