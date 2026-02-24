14:31
Экономика

Кыргызстан намерен устранить дефицит электроэнергии к 2028 году

Кыргызстан планирует полностью покрыть дефицит электроэнергии к 2028 году. Об этом сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, на данный момент ежегодная нехватка электроэнергии в стране составляет около 4 миллиардов киловатт-часов.

«Уже в этом году в эксплуатацию будут введены новые генерирующие мощности объемом порядка 400–500 мегаватт», — отметил Ибраев.

Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы

В настоящее время дефицит покрывается за счет импорта. Глава Минэнерго подчеркнул, что при суточном потреблении в 55 миллионов киловатт-часов почти 50 процентов электроэнергии приходится закупать извне.

Напомним, по прогнозам, к 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составит 6,8 миллиарда кубометров.
