Кыргызстан избран первым зампредом комитета Глобального горного партнерства

В Княжестве Андорра завершилась седьмая глобальная встреча Горного партнерства, где Кыргызстан представляла спецпредставитель президента по горной повестке Динара Кемелова. Об этом сообщает администрация главы КР.

Горное партнерство — созданный в 2002 году альянс, объединяющий более 687 членов, в том числе 74 правительства, для улучшения жизни горных сообществ и защиты горных экосистем по всему миру.

Кыргызстан на встрече активно продвигал инициативы в интересах горных регионов и отмечен как один из ключевых сторонников глобальной горной повестки. Также на площадке мероприятия организована выставка отечественной горной продукции.

Под председательством министра иностранных дел Андорры Иммы Тор Фаус прошел круглый стол высокого уровня, в котором приняли участие делегации Армении, Германии, Италии, Кыргызстана, Монголии, Черногории и Эквадора.

В своем выступлении Динара Кемелова рассказала об итогах «Глобального горного диалога», прошедшего в Бишкеке в 2025 году, об озвученных инициативах Садыра Жапарова и предстоящих важных мероприятиях, призвав к консолидации усилий горных стран по продвижению горной повестки в рамках глобальных мероприятий.

На панельной сессии по климату спецпредставитель президента осветила деятельность Кыргызстана в продвижении горной повестки на международном уровне, в том числе на площадках ООН по изменению климата, а также объявила о дате проведения второго Глобального горного саммита «Бишкек+25» — 21-23 октября 2027 года.

В рамках мероприятия проведен ряд двусторонних встреч с главами делегаций горных стран, а также представителями международных организаций.

Так, на встрече с заместителем министра иностранных дел Армении Робертом Абисогомоняном Кемелова предложила рассмотреть включение горной тематики в итоговые решения 17-й конференции сторон по биологическому разнообразию, которая пройдет в октябре этого года в Ереване. С госсекретарем Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жамбалцэрэном Тумур-Уяа обсуждались вопросы продвижения горной повестки по борьбе с опустыниванием.

На заключительном заседании по итогам выборов Кыргызстан переизбран в руководящий комитет Горного партнерства на последующие четыре года. От неправительственных организаций Центральной Азии избраны общественная организация «Анажита» от Таджикистана и кыргызстанская организация «Кэмп Ала-Тоо» (альтернат).

Также члены руководящего комитета единогласно избрали Кыргызстан в качестве первого заместителя председателя. Статус председателя сохранила Италия, являющаяся основным донором Горного партнерства.

По итогам встречи членами Горного партнерства принята Андоррская декларация, определяющая общую повестку на ближайшие четыре года.