ГКНБ КР задержал находившегося в розыске гендиректора OAO «Оргтехстрой»

В рамках уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере задержан находящийся в межгосударственном розыске генеральный директор ОАО «Оргтехстрой» И.К.М., 1968 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, И.К.М., являясь одним из основных акционеров и фактическим владельцем ОАО «Оргтехстрой», преднамеренно ввел в заблуждение инвесторов.

«Зная о нехватке финансовых средств для осуществления строительной деятельности, он привлекал инвестиции, предоставляя в качестве залога активы компании, которые уже были проданы третьим лицам. Эта схема, известная как «двойные продажи», нанесла значительный материальный ущерб гражданам КР. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные коллективные обращения пострадавших. Подозреваемый был объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в сообщении.

24 марта И.К.М. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейших следственных действий.

Под инициалы И.К.М. подходит предприниматель, строитель и учредитель компании «Оргтехстрой» Канат Исмаилов.

Напомним, в начале марта в соцсетях распространили видеообращение, записанное 12 марта 2022 года, где он заявил о давлении со стороны правоохранительных органов и спецслужб.

В июне 2025-го задержан один из руководителей строительной компании «Оргтехстрой» Азамат Мелисов по подозрению в мошенничестве.