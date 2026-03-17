Власть

В ЖК предлагают четко прописать виды деятельности, допустимые для депутатов

Сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК рассмотрен законопроект «О внесении изменения в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» в первом чтении.

Инициатор законопроекта — депутат Дастан Бекешев.

Нардеп отметил, что проект закона направлен на внесение изменений в статью 33 Закона «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Он подчеркнул, что документ направлен на четкое определение видов деятельности, которые допустимы для депутатов парламента в дополнение к их основной работе, исключение рисков неправомерного лишения депутатов мандата из-за неясностей в трактовке терминов «научная», «педагогическая» и «творческая» деятельность.

Члены комитета заметили, что автор должен учесть в режиме второго чтения все пожелания парламентариев, и одобрили законопроект в первом чтении.
