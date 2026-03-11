11:36
Власть

Депутатская группа «Адилет Кыргызстан» сменила название на «Ишеним»

Депутатская группа «Адилет Кыргызстан» сменила название на «Ишеним». Об этом заявил сегодня на заседании ЖК депутат Нурбек Сыдыгалиев.

По его словам, решение принято после заседания группы.

Отметим, что в Жогорку Кенеше действуют пять депутатских групп: «Ала-Тоо», «Ынтымак Мекенчил», «Ишеним», «Элдик» и «Эл умуту — Ата Журт».

Руководителями групп являются:

  • «Ала-Тоо» — Таалайбек Масабиров (15 депутатов);
  • «Ынтымак Мекенчил» — Талант Мамытов (19 депутатов);
  • «Ишеним» — Нурбек Сыдыгалиев (14 депутатов);
  • «Элдик» — Акылбек Тумонбаев (18 депутатов);
  • «Эл умуту — Ата Журт» — Дастанбек Жумабеков (18 депутатов).
