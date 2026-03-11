Депутатская группа «Адилет Кыргызстан» сменила название на «Ишеним». Об этом заявил сегодня на заседании ЖК депутат Нурбек Сыдыгалиев.
По его словам, решение принято после заседания группы.
Отметим, что в Жогорку Кенеше действуют пять депутатских групп: «Ала-Тоо», «Ынтымак Мекенчил», «Ишеним», «Элдик» и «Эл умуту — Ата Журт».
Руководителями групп являются:
- «Ала-Тоо» — Таалайбек Масабиров (15 депутатов);
- «Ынтымак Мекенчил» — Талант Мамытов (19 депутатов);
- «Ишеним» — Нурбек Сыдыгалиев (14 депутатов);
- «Элдик» — Акылбек Тумонбаев (18 депутатов);
- «Эл умуту — Ата Журт» — Дастанбек Жумабеков (18 депутатов).