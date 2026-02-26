15:59
Искендер Сулайманов назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций

Фото из интернета. Искендер Сулайманов

Искендер Сулайманов назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Он родился в 1985 году в Кара-Балте. По национальности — кыргыз. Воинское звание — подполковник запаса.

В кабинете министров кадровые перестановки: назначены и. о. двух министров

Напомним, ранее сообщалось о назначении главы МЧС. Им стал Урматбек Шамырканов.

Назначение направлено на усиление работы ведомства и повышение эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.

  • В 2007 году Искендер Сулайманов окончил Бишкекское высшее военное училище Вооруженных сил КР имени генерал-лейтенанта К. Усенбекова по специальности «командир мотострелковой тактики и управление воинскими подразделениями», получив квалификацию инженера.
  • В 2015 году с отличием завершил обучение в Академии гражданской защиты МЧС Российской Федерации.
  • С 2007 по 2021 год проходил службу в различных подразделениях Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
  • В 2021 году занимал должность советника заместителя торага Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, затем в 2022-2023 годах вновь работал советником заместителя торага.
  • В 2023-2025 годах был заместителем руководителя аппарата Жогорку Кенеша КР, а в 2025-2026 годах возглавлял отдел комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи аппарата парламента.
  • За годы службы Искендер Сулайманов неоднократно награждался ведомственными и государственными наградами. В 2010 году за участие в стабилизации социально-экономической обстановки в период межэтнических столкновений в Ошской области удостоен медали МВД КР «Азамат» III степени. Также имеет благодарность премьер-министра КР к 20-летию образования МЧС, ряд медалей МЧС КР «За отличие в военной службе» I и II степеней, «За безупречную службу» II и III степеней, а также юбилейные награды.
