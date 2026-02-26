Искендер Сулайманов назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Он родился в 1985 году в Кара-Балте. По национальности — кыргыз. Воинское звание — подполковник запаса.

Напомним, ранее сообщалось о назначении главы МЧС. Им стал Урматбек Шамырканов.

Назначение направлено на усиление работы ведомства и повышение эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.