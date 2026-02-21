Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ

Президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар» сообщил, что готовятся масштабные изменения по реформированию силовых структур.

По словам главы государства, он планировал начать их раньше, но по разным причинам они откладывалась.

«ГКНБ будет заниматься исключительно своими профильными задачами: разведкой, контрразведкой, защитой конституционного строя, борьбой с терроризмом, экстремизмом, бандитизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими подобными направлениями. Право на проведение следствия по этим направлениям у них сохранится. В экономику они вмешиваться не будут. Никто не должен знать, чем именно занимается ГКНБ и кто является его сотрудником. После реформы это будет настоящая спецслужба, как прежний КГБ. МВД также будет заниматься только непосредственно своими задачами», — сказал Садыр Жапаров.

Он уточнил, что следственные полномочия по своим направлениям останутся у соответствующих органов.