11:04
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ

Президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар» сообщил, что готовятся масштабные изменения по реформированию силовых структур.

По словам главы государства, он планировал начать их раньше, но по разным причинам они откладывалась.

Читайте по теме
Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева

«ГКНБ будет заниматься исключительно своими профильными задачами: разведкой, контрразведкой, защитой конституционного строя, борьбой с терроризмом, экстремизмом, бандитизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими подобными направлениями. Право на проведение следствия по этим направлениям у них сохранится. В экономику они вмешиваться не будут. Никто не должен знать, чем именно занимается ГКНБ и кто является его сотрудником. После реформы это будет настоящая спецслужба, как прежний КГБ. МВД также будет заниматься только непосредственно своими задачами», — сказал Садыр Жапаров.

Он уточнил, что следственные полномочия по своим направлениям останутся у соответствующих органов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362974/
просмотров: 720
Версия для печати
Материалы по теме
Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Глава ГКНБ: Я тоже не сторонник «маски-шоу»
Блокировка TikTok: что говорит глава ГКНБ и предлагает депутат Дастан Бекешев
Глава ГКНБ: Пора уйти от идеологии запугивания и создать современную службу
Шабданбеков: Впредь в ГКНБ не будет неприкасаемых
В Чуйской области задержан начальник следствия ГКНБ по подозрению в коррупции
Управление ГКНБ по городу Ош и Ошской области возглавил Жоомарт Токтогулов
ГКНБ выступил против пересмотра уголовных дел через комиссии
В Ошской области представили нового главу управления ГКНБ
Указом президента Жумгалбек Шабданбеков назначен председателем ГКНБ
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;&laquo;Лизуна&raquo; и&nbsp;&laquo;Вазелина&raquo;: у&nbsp;сотрудников есть только звания В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Вслед за&nbsp;Ташиевым в&nbsp;отставку ушли силовики и&nbsp;у&nbsp;соседей. Совпадение? Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 15–20 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 15–20 февраля
10:50
Автомобиль с группой китайских туристов утонул в Байкале: семь человек погибли
10:42
В 2025 году за нарушения из России выдворили 72 тысячи иностранцев
10:35
Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
10:18
Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ