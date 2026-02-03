Депутат предлагает лишать родительских прав мигрантов, оставляющих своих детей

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова на заседании комитета по международным делам предложила лишать родительских прав мигрантов, оставляющих своих детей на попечение родственников.

По ее словам, последствия миграции влияют не только на взрослых, но и на детей. В предоставленных нардепам данных отмечается, что под опеку передано 750 детей, при этом в подавляющем числе опекунами выступают близкие.

Гуля Кожокулова заметила, что известно о множестве фактов насилия в отношении детей мигрантов как раз со стороны родственников, выступающих опекунами. Многие из них остаются скрытыми и носят латентный характер. По ее словам, речь идет о маленьких детях, насилие напрямую влияет на их психику, здоровье и будущее.

Парламентарий предложила рассмотреть вопрос лишения родительских прав мигрантов, уезжающих и оставляющих своих маленьких детей без контроля.

Она поинтересовалась, как органы прокуратуры и другие госорганы выявляют и рассматривают подобные случаи, а также как решается вопрос ответственности родителей, которые оставляют своих малолетних детей на попечение родных.

Заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что этим вопросом занимаются органы социальной защиты. При этом надзор со стороны прокуратуры сохраняется.