Семь причин для лишения родительских прав в Кыргызстане

В Министерстве труда и социального развития рассказали ИА «24.kg» о причинах, по которым могут лишить родительских прав в Кыргызстане.
Если родители (один из них):
— уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
— отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из иного лечебного и воспитательного учреждения;
— злоупотребляют своими родительскими правами;
— жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
— являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
— совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо супруга;
— допускают бродяжничество своих несовершеннолетних детей, вовлекают их в наихудшие формы детского труда.
За 9 месяцев в республике лишили прав 101 родителя. Лишение родительских прав не освобождает от обязанности содержать своего ребенка.
Делается это также через суд с участием прокурора и представителей отдела по защите семьи и детей Минсоцразвития.