Депутат призывает построить мусоросортировочный завод в селе имени Гагарина

Депутат призывает построить мусоросортировочный завод около полигона в селе имени Гагарина. Об этом заявила на заседании ЖК Эркеайым Сейтказиева.

По ее словам, в селе имени Гагарина в Иссык-Атинском районе есть мусорный полигон.

«Летом он горит постоянно. Техника МЧС не справляется с этим горением. Дым от него распространяется на 20-25 километров и достигает нескольких сел и даже доходит до Канта. Сейчас актуален вопрос о строительстве мусоросортировочного завода около полигона. Мы просим кабмин помочь с решением этого вопроса», — добавила Эркеайым Сейтказиева.