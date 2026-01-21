13:56
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Власть

Депутат призывает построить мусоросортировочный завод в селе имени Гагарина

Депутат призывает построить мусоросортировочный завод около полигона в селе имени Гагарина. Об этом заявила на заседании ЖК Эркеайым Сейтказиева.

По ее словам, в селе имени Гагарина в Иссык-Атинском районе есть мусорный полигон.

«Летом он горит постоянно. Техника МЧС не справляется с этим горением. Дым от него распространяется на 20-25 километров и достигает нескольких сел и даже доходит до Канта. Сейчас актуален вопрос о строительстве мусоросортировочного завода около полигона. Мы просим кабмин помочь с решением этого вопроса», — добавила Эркеайым Сейтказиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358715/
просмотров: 333
Версия для печати
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
13:43
В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистолетом В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистоле...
13:32
«Совет мира» может со временем заменить ООН — Дональд Трамп
13:27
В Таласской области построят завод по переработке фасоли на 1 миллиард сомов
13:23
Пьяного водителя без единого документа задержали в Бишкеке
13:11
Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному заключению