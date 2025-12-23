14:01
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Власть

Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

Кыргызстан импортирует из соседних стран около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом заявил сегодня на совместном заседании комитетов глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, в связи с ростом экономики и населения возросла потребность республики в электроэнергии.

«Сегодня потребность составляет 19 миллиардов киловатт-часов, а производим мы чуть более 14 миллиардов. В связи с этим около 4,5 миллиарда киловатт-часов мы импортируем из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, России. Кроме того, в декабре будет введена в действие в Кемине первая солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт», — добавил Адылбек Касымалиев.

На вопрос депутатов о том, что жители некоторых местностей жалуются на перевод пастбищных земель под строительство энергетических объектов, он ответил: когда пастбищные земли переводят под такие нужды, все вопросы обсуждаются с местными властями.

«Надо понимать — будут поступления в местный бюджет, что выгодно населению. Призываю с пониманием отнестись к таким вопросам. Не надо сначала давать добро на перевод земель, а потом выступать против», — сказал Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355663/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан стал крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи
Узбекистан начал поставлять электроэнергию в Таджикистан
Сколько электроэнергии импортирует Кыргызстан из Туркменистана, рассказал Ибраев
Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Импорт электричества из России на 3,1 процента снизил Кыргызстан
В Бишкеке запустили выработку электричества на новом мусоросжигательном заводе
Импортерам стран ЕАЭС напомнили о новых правилах регистрации лекарств
Австралийцам предоставят три часа бесплатной солнечной энергии в день
Транзит новых легковых авто через Кыргызстан в РФ сократился на 52,5 процента
Когда Кыргызстан перестанет покупать электроэнергию, рассказал глава Минэнерго
Популярные новости
ГКНБ предупредил о&nbsp;недопустимости искусственного повышения цен на&nbsp;уголь ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по&nbsp;росту ВВП Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП
Бизнес
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
23 декабря, вторник
14:00
Климат грозит Кыргызстану наводнениями, убытками и ростом бедности к 2050 году Климат грозит Кыргызстану наводнениями, убытками и рост...
13:55
Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
13:51
В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды
13:46
Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
13:26
Фасоль из Таласа выходит на рынок Дубая: на закупки выделили 100 миллионов сомов