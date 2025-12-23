Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

Кыргызстан импортирует из соседних стран около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом заявил сегодня на совместном заседании комитетов глава кабмина Адылбек Касымалиев.

По его словам, в связи с ростом экономики и населения возросла потребность республики в электроэнергии.

«Сегодня потребность составляет 19 миллиардов киловатт-часов, а производим мы чуть более 14 миллиардов. В связи с этим около 4,5 миллиарда киловатт-часов мы импортируем из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, России. Кроме того, в декабре будет введена в действие в Кемине первая солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт», — добавил Адылбек Касымалиев.

На вопрос депутатов о том, что жители некоторых местностей жалуются на перевод пастбищных земель под строительство энергетических объектов, он ответил: когда пастбищные земли переводят под такие нужды, все вопросы обсуждаются с местными властями.

«Надо понимать — будут поступления в местный бюджет, что выгодно населению. Призываю с пониманием отнестись к таким вопросам. Не надо сначала давать добро на перевод земель, а потом выступать против», — сказал Адылбек Касымалиев.