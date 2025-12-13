19:48
В Кыргызстане утвердили типовой устав для вузов и послевузовских учреждений

Кабинет министров утвердил типовой устав государственных и муниципальных организаций профессионального высшего и послевузовского образования.

Соответствующее постановление принято в целях реализации Закона «Об образовании». Документ устанавливает единые организационно-правовые основы деятельности высших учебных заведений и учреждений послевузовского образования, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Типовой устав определяет порядок управления образовательными организациями, их структуру, права и обязанности, а также общие требования к образовательному процессу в соответствии с действующим законодательством.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней.
