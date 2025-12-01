17:32
Власть

На следующих парламентских выборах в КР хотят внедрить онлайн-голосование

Фото из интернета

На встрече с международными наблюдателями президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что на следующие парламентские выборы планируется внедрение онлайн-голосования. Об этом сообщил «Кабар».

Этот метод на президентских выборах уже не успеем использовать. Но на следующих парламентских выборах планируем его внедрить.

Садыр Жапаров

Он добавил, что раньше кресло депутата с 1 по 10 в партийных списках продавали до $1 миллиону и некоторые депутаты даже не ходили на предвыборные встречи с избирателями, так как покупали место в списке и становились депутатами.

«Также существовало понятие «карусель». Избирателей толпами возили на автобусах сначала на один избирательный участок, затем на другой, и так голосовали по несколько раз. Мы в корне искоренили коррупционные схемы. Мы планируем также ввести онлайн-голосование, и думаем, что таким образом участие граждан на выборах возрастет от 40 до 80 процентов», — подчеркнул глава государства.

Президентские выборы в Кыргызстане по плану должны пройти в январе 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353014/
просмотров: 510
